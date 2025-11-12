Cessar-fogo na Ucrânia é 'urgentemente necessário', segundo G7

Os ministros das Relações Exteriores do G7 fizeram nesta quarta-feira (12) um apelo por um cessar-fogo imediato na Ucrânia, enquanto expressavam seu apoio "inabalável" à integridade territorial do país, ao concluírem uma reunião no Canadá.

"É urgentemente necessário um cessar-fogo imediato", declararam os chanceleres do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos em um comunicado conjunto.

