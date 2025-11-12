Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

James Rodríguez não renovará com León e busca clube para 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/11/2025 18:08

compartilhe

SIGA

O astro colombiano James Rodríguez não renovará seu contrato com o León do México, confirmou nesta quarta-feira (12) o presidente do Grupo Pachuca, e vai buscar um novo clube a sete meses da Copa do Mundo de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"James terminou seu contrato. Agradecemos por ele ter estado aqui", afirmou Jesús Martínez Patiño, presidente do conglomerado proprietário do León.

O dirigente elogiou o jogador, que "para a Colômbia é como se fosse o Messi na Argentina ou o Cristiano Ronaldo em Portugal".

James disputou pelo León a liga mexicana e a Leagues Cup. No torneio Clausura 2025, a equipe chegou às quartas de final; no Apertura 2025, foi eliminado na fase regular.

No total, o meia colombiano fez 34 jogos pelo clube, marcou cinco gols e deu nove assistências.

Ex-jogador de São Paulo, Real Madrid e Bayern de Munique, entre outros, James assinou com o time mexicano em janeiro motivado com a possibilidade de disputar a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

No entanto, o León não pôde participar do torneio por pertencer ao mesmo grupo proprietário do Pachuca, que foi aos Estados Unidos e acabou eliminado na fase de grupos.

"Estamos felizes por ele ter sido feliz aqui no México e desejamos o melhor", declarou Martínez.

A sete meses da Copa do Mundo e com a Colômbia já classificada, James Rodríguez ficará livre no mercado e aguardará propostas para chegar ao torneio de seleções com ritmo de jogo e em boas condições físicas.

str/ag/cb/aam

Tópicos relacionados:

fbl mex

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay