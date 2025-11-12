James Rodríguez não renovará com León e busca clube para 2026
O astro colombiano James Rodríguez não renovará seu contrato com o León do México, confirmou nesta quarta-feira (12) o presidente do Grupo Pachuca, e vai buscar um novo clube a sete meses da Copa do Mundo de 2026.
"James terminou seu contrato. Agradecemos por ele ter estado aqui", afirmou Jesús Martínez Patiño, presidente do conglomerado proprietário do León.
O dirigente elogiou o jogador, que "para a Colômbia é como se fosse o Messi na Argentina ou o Cristiano Ronaldo em Portugal".
James disputou pelo León a liga mexicana e a Leagues Cup. No torneio Clausura 2025, a equipe chegou às quartas de final; no Apertura 2025, foi eliminado na fase regular.
No total, o meia colombiano fez 34 jogos pelo clube, marcou cinco gols e deu nove assistências.
Ex-jogador de São Paulo, Real Madrid e Bayern de Munique, entre outros, James assinou com o time mexicano em janeiro motivado com a possibilidade de disputar a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.
No entanto, o León não pôde participar do torneio por pertencer ao mesmo grupo proprietário do Pachuca, que foi aos Estados Unidos e acabou eliminado na fase de grupos.
"Estamos felizes por ele ter sido feliz aqui no México e desejamos o melhor", declarou Martínez.
A sete meses da Copa do Mundo e com a Colômbia já classificada, James Rodríguez ficará livre no mercado e aguardará propostas para chegar ao torneio de seleções com ritmo de jogo e em boas condições físicas.
