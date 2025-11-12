Pedro retoma treinos no Flamengo visando disputar final da Libertadores

O atacante Pedro voltou a treinar com o Flamengo nesta quarta-feira (12), um passo importante em sua recuperação de uma fratura no antebraço direito, às vésperas da final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, informou o clube carioca.

Pedro, de 28 anos, é dúvida para o técnico Filipe Luís para a decisão que será disputada no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, após sofrer a fratura no mês passado, no jogo de ida da semifinal contra o Racing, da Argentina.

"Em função da boa evolução do quadro, o atacante avançou para o último estágio de sua reabilitação da fratura", afirmou o Flamengo em um comunicado.

Usando uma tala especial no braço, o centroavante "retomou as atividades parciais com o grupo, em exercícios ainda sem confronto direto", acrescentou o clube.

"A programação de recuperação segue dentro do planejado".

Pedro acumula a marca de 12 gols e seis assistências em 21 jogos disputados nesta temporada do Brasileirão e dois gols em 10 partidas na Libertadores.

O clube divulgou um vídeo em que o jogador aparece sorrindo ao entrar em campo para participar do treino da manhã.

Pedro já conquistou a Copa Libertadores pelo Flamengo em 2022, jogando ao lado de Filipe Luís. O atacante foi o artilheiro daquela edição do torneio continental, com 12 gols.

