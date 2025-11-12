Trump espera assinar nesta quarta lei que põe fim ao fechamento do governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera promulgar nesta quarta-feira (12) uma lei que ponha fim à paralisação orçamentária de duração recorde nos Estados Unidos, disse sua porta-voz, Karoline Leavitt.

O mandatário "está ansioso para pôr fim a este fechamento devastador causado pelos democratas e esperamos que a assinatura ocorra esta noite", declarou Leavitt em coletiva de imprensa.

