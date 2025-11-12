Assine
Suécia convoca reunião com Amazon e outras plataformas por venda de bonecas sexuais

AFP
AFP
Repórter
12/11/2025 16:01

O governo sueco anunciou nesta quarta-feira (12) que convocou a Amazon e várias plataformas de comércio eletrônico para uma reunião devido à venda de bonecas sexuais com aparência infantil em seus sites. 

A organização sueca de direitos da infância ChildX apresentou na segunda-feira uma queixa policial contra a Amazon — incluindo todas as suas filiais nacionais — e contra outros dois portais que vendem as bonecas na Suécia, alegando que esta comercialização poderia violar as leis sobre exploração sexual infantil.

A ChildX alertou que a venda desse tipo de produto em mercados mundiais pode normalizar o abuso sexual infantil e aumentar a demanda por conteúdos que exploram crianças.

A ministra sueca de Serviços Sociais, Camilla Waltersson Grönvall, convocou para 28 de novembro uma reunião com representantes das plataformas de comércio eletrônico, organizações de proteção infantil e outras autoridades para analisar como conter este problema.  

"Devemos explorar coletivamente as possibilidades de impedir a existência destas bonecas", declarou a ministra em um comunicado.  

A Amazon confirmou à AFP que participará da reunião e garantiu ter retirado os produtos em questão.

"Temos políticas estritas no segmento de produtos para adultos e sempre proibidos estritamente a pornografia infantil", afirmou um porta-voz da empresa.

A ChildX exigiu que a plataforma assumisse uma maior responsabilidade sobre os itens vendidos em seu site.

"Ao retirar os anúncios, a Amazon reconhece que existe um problema e que há graves deficiências", afirmou Ida Östensson, secretária-geral da organização. "Eles já foram criticados em 2018, mas as bonecas voltaram a ser vendidas três dias depois. Exigimos que assumam sua responsabilidade", acrescentou.

Segundo a legislação sueca, a distribuição e posse de imagens de abuso sexual infantil são ilegais, bem como a posse de bonecas sexuais com aparência de menores. Para a ChildX, a venda destas bonecas também deveria ser ilegal, embora um caso deste tipo nunca tenha sido julgado nos tribunais.

A polêmica internacional sobre estes produtos está aumentando. A plataforma chinesa Shein proibiu recentemente sua venda após as ameaças da França de vetar a empresa no país por permitir sua comercialização.

Tópicos relacionados:

amazon comercio eua infancia policia pornografia suecia

