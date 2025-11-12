Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Procurador-geral espanhol nega ter vazado informações confidenciais

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/11/2025 14:49

compartilhe

SIGA

O procurador-geral da Espanha negou ter vazado um e-mail confidencial relacionado a uma investigação contra a companheira de uma figura da oposição, uma suposta violação do sigilo judicial pela qual ele está sendo julgado em um caso sem precedentes no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Álvaro García Ortiz está sendo julgado no Tribunal Supremo de Justiça desde 3 de novembro, acusado de violar deliberadamente o sigilo da investigação ao revelar à imprensa um documento confidencial sobre o empresário Alberto González Amador — que em breve será julgado por fraude fiscal — com o objetivo de prejudicar a imagem de sua companheira, Isabel Díaz Ayuso, presidente de direita da região de Madri. 

Sem a toga de promotor que usava desde o início do julgamento, o procurador-geral falou na tarde desta quarta-feira pela primeira vez desde o início do processo. 

"Eu não vazei o e-mail", afirmou, após anunciar que não responderia às perguntas da Promotoria, a quem acusou de "conduta desleal".

Este julgamento representa mais uma prova para o primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, que foi o responsável pela nomeação de García Ortiz para o cargo em 2022. 

Álvaro García Ortiz pode pegar até seis anos de prisão. O julgamento está previsto para terminar na quinta-feira (13).

rbj/mdm/du/mb/aa

Tópicos relacionados:

espanha governo imprensa justica midia politica tribunal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay