Internacional

Casa Branca acusa democratas de fabricar 'narrativa falsa' em torno de Trump e do caso Epstein

12/11/2025 13:14

A Casa Branca acusou, nesta quarta-feira (12), a oposição democrata de fabricar uma "narrativa falsa" após a divulgação de e-mails nos quais o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein sugeria que Donald Trump tinha conhecimento dos abusos cometidos por ele. 

"Os democratas vazaram seletivamente e-mails para veículos de mídia liberais a fim de criar uma narrativa falsa e difamar o presidente Trump", afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em um comunicado.

Tópicos relacionados:

eua politica

