Tuchel avisa que Bellingham deverá 'lutar' para ser titular da Inglaterra

O técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, advertiu nesta quarta-feira (12) que o meia Jude Bellingham deverá "lutar" para ser titular da equipe, já classificada para a Copa do Mundo de 2026.

Bellingham está de volta à convocação de Tuchel para os últimos jogos das Eliminatórias europeias, contra Sérvia (quinta-feira) e Albânia (domingo).

O jogador de 22 anos não foi chamado na data Fifa outubro porque havia acabado de retornar de uma cirurgia no ombro.

No seu lugar, Morgan Rogers, do Aston Villa, brilhou com a camisa 10 nas vitórias sobre País de Gales (3 a 0) e Letônia (5 a 0), que selaram a classificação inglesa para o Mundial do ano que vem.

"Ao invés de encontrar uma posição para os melhores jogadores e tê-los em campo, talvez seja melhor colocar cada um em sua melhor posição e criar uma concorrência", refletiu Tuchel ao ser perguntado em entrevista coletiva se tentaria incluir ambos em sua equipe.

"Neste momento a concorrência é entre eles dois. São amigos, então é uma concorrência amistosa... Eles não precisam ser inimigos, nem se odiar. São respeitosos e devem lutar pela mesma posição. Podem jogar juntos? Sim, mas em uma estrutura diferente e agora não é o momento de mudar a estrutura", acrescentou o treinador alemão

O retorno de Bellingham acontece depois que Tuchel teve que se desculpar no início desta temporada por afirmar que sua mãe achava algumas atitudes do jogador do Real Madrid em campo "repulsivas".

Outro que retorna à seleção inglesa é o atacante Phil Foden, que ficou fora das três últimas convocações e foi elogiado pelas boas atuações recentes pelo Manchester City.

"É bom tê-los de volta. A atmosfera dos últimos dias é boa e todos estão felizes por estarem na concentração", disse Tuchel.

"É sempre agradável ter Phil por perto, é um bom garoto e, assim como Jude, é parte deste grupo e está feliz", acrescentou.

Na Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra tentará quebrar um jejum de 60 anos sem títulos, desde que conquistou seu título mundial como anfitriã, em 1966.

