Mbappé lembra vítimas dos atentados de Paris em 2015

O capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, lembrou as vítimas dos atentados ocorridos em Paris em 13 de novembro de 2015 em entrevista coletiva nesta quarta-feira (12), véspera do jogo contra a Ucrânia no Parque dos Príncipes, no qual haverá homenagens.

"Todo mundo sabe como é especial o dia de amanhã. Não no bom sentido da palavra. Por isso, queríamos ter um pensamento para todas as pessoas que perderam seus entes queridos, que foram afetadas, feridas, seja mental ou fisicamente", disse o atacante.

"Amanhã tentaremos prestar homenagem a todas essas pessoas, seja durante o dia, durante o jogo, tentando colocar um sorriso no rosto das pessoas que virão ao estádio, embora saibamos que não é um dia alegre", acrescentou.

A França enfrenta a Ucrânia na quinta-feira em Paris, em jogo que pode selar a classificação dos 'Bleus' para a Copa do Mundo de 2026.

"Queremos fazer os franceses entenderem que, apesar de estar em jogo uma classificação para a Copa do Mundo, existem coisas mais importantes. E a lembrança deste dia, que lamentavelmente é histórico, faz parte. Não estamos desconectados disso", continuou o jogador do Real Madrid.

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, disse que destacou a importância do jogo para seus jogadores, reconhecendo ter "um pouco de dificuldade para se expressar sobre isso por contenção, dever de memória e apoio e compaixão a essas famílias que sofreram e perderam seus entes queridos".

Uma série de homenagens será organizada na quinta-feira em Paris e no Stade de France, em Saint-Denis, dez anos depois dos atentados jihadistas de 13 de novembro de 2015, que marcaram profundamente o país e deixaram 132 mortos e mais de 350 feridos.

Antes do início do jogo entre França e Ucrânia será respeitado um minuto de silêncio no Parque dos Príncipes e exibida uma faixa com a mensagem "Football for Peace" ("Futebol pela Paz") no círculo central.

