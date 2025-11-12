Sete acusados por exploração sexual de 11 adolescentes no Reino Unido

Sete homens foram acusados nesta quarta-feira(12), na cidade inglesa de Bristol, pela exploração sexual de onze adolescentes entre 2022 e 2025, anunciou a polícia local, em um novo caso de associação criminosa relacionada à pedofilia no Reino Unido.

As acusações apresentadas incluem exploração sexual de menores, estupro, agressão sexual e fornecimento de drogas, especificou a polícia.

Os sete homens foram presos na terça-feira durante uma operação em Bristol (sudoeste), no âmbito de uma investigação iniciada em novembro de 2023 sobre a exploração sexual de uma adolescente.

Entre os detidos estão dois sírios, um iraniano e dois britânicos, segundo as identidades fornecidas pela polícia, que não revelou os nomes dos outros dois suspeitos, de 19 e 26 anos, "por motivos legais".

Casos de associações para a prática de crimes sexuais contra menores levaram o governo britânico a anunciar em junho o início de uma investigação pública nacional.

Entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2010, em várias cidades da Inglaterra, grupos de homens exploraram sexualmente e estupraram jovens, a maioria brancas e de ambientes desfavorecidos, segundo vários relatórios oficiais.

Os criminosos frequentemente forneciam drogas e álcool às jovens, muitas delas vulneráveis e, em alguns casos, internadas em lares de acolhimento.

Esses casos são regularmente utilizados pela extrema direita britânica para denunciar a permissividade das autoridades.

