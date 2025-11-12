Assine
Sete acusados por exploração sexual de 11 adolescentes no Reino Unido

AF
AFP
Repórter
12/11/2025 12:26

Sete homens foram acusados nesta quarta-feira(12), na cidade inglesa de Bristol, pela exploração sexual de onze adolescentes entre 2022 e 2025, anunciou a polícia local, em um novo caso de associação criminosa relacionada à pedofilia no Reino Unido. 

As acusações apresentadas incluem exploração sexual de menores, estupro, agressão sexual e fornecimento de drogas, especificou a polícia. 

Os sete homens foram presos na terça-feira durante uma operação em Bristol (sudoeste), no âmbito de uma investigação iniciada em novembro de 2023 sobre a exploração sexual de uma adolescente. 

Entre os detidos estão dois sírios, um iraniano e dois britânicos, segundo as identidades fornecidas pela polícia, que não revelou os nomes dos outros dois suspeitos, de 19 e 26 anos, "por motivos legais". 

Casos de associações para a prática de crimes sexuais contra menores levaram o governo britânico a anunciar em junho o início de uma investigação pública nacional. 

Entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2010, em várias cidades da Inglaterra, grupos de homens exploraram sexualmente e estupraram jovens, a maioria brancas e de ambientes desfavorecidos, segundo vários relatórios oficiais. 

Os criminosos frequentemente forneciam drogas e álcool às jovens, muitas delas vulneráveis e, em alguns casos, internadas em lares de acolhimento. 

Esses casos são regularmente utilizados pela extrema direita britânica para denunciar a permissividade das autoridades.

Tópicos relacionados:

gb infancia policia

