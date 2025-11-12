Presidente argentino Milei não comparecerá à cúpula do G20 na África do Sul

O presidente argentino, Javier Milei, não comparecerá à cúpula do G20 que será realizada na África do Sul a partir de 22 de novembro, confirmou um porta-voz da Presidência à AFP.

Milei enviará o ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno, em seu lugar, especificou o porta-voz.

A decisão está alinhada à de seu homólogo e aliado americano, Donald Trump, que também não comparecerá à cúpula e afirmou que não enviará nenhum representante.

