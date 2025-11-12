Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente argentino Milei não comparecerá à cúpula do G20 na África do Sul

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/11/2025 12:14

compartilhe

SIGA

O presidente argentino, Javier Milei, não comparecerá à cúpula do G20 que será realizada na África do Sul a partir de 22 de novembro, confirmou um porta-voz da Presidência à AFP.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Milei enviará o ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno, em seu lugar, especificou o porta-voz. 

A decisão está alinhada à de seu homólogo e aliado americano, Donald Trump, que também não comparecerá à cúpula e afirmou que não enviará nenhum representante.

tev/mel/aa

Tópicos relacionados:

argentina cupula diplomacia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay