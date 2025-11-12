Assine
AIEA pede inspeções urgentes no Irã após guerra de junho

AFP
AFP
12/11/2025 12:03

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) pediu ao Irã que permita verificar seus estoques de materiais nucleares "o mais rápido possível", em particular suas reservas de urânio altamente enriquecido, segundo um relatório confidencial consultado pela AFP nesta quarta-feira (12). 

A agência afirma ter perdido a continuidade do conhecimento sobre os estoques previamente declarados desde a guerra de 12 dias — iniciada em 13 de junho após um ataque de Israel contra o Irã — e considera "crucial" poder verificar esses estoques "o mais rápido possível para dissipar suas preocupações", segundo o documento. 

O órgão de controle nuclear da ONU lembrou que, em 13 de junho, data que marca o início do conflito, o total das reservas iranianas de urânio enriquecido a 60% — nível próximo aos 90% necessários para fabricar uma arma nuclear — ascendia a 440,9 kg, o que representava um aumento de 32,3 kg em relação a 17 de maio. 

Essa quantidade, que a AIEA não pôde verificar nos últimos meses, constitui "uma fonte de séria preocupação e uma questão de cumprimento do acordo de garantias" do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), do qual o Irã faz parte desde 1970.

kym-oaa/mab/mb/jc/mvv

Tópicos relacionados:

diplomacia energia ira nuclear

