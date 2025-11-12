Zelensky pede a renúncia dos ministros da Justiça e da Energia por escândalo de corrupção

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky pediu, nesta quarta-feira (12), a renúncia dos seus ministros da Justiça e da Energia no marco de um grande escândalo de corrupção no setor energético do país, invadido pela Rússia em 2022.

"O ministro de Justiça e o ministro de Energia não podem continuar em seus cargos", escreveu o mandatário nas redes socais.

É "absolutamente inaceitável que sigam existindo esquemas [de corrupção] no setor energético" quando os ucranianos enfrentam cortes diários pelos bombardeios russos, acrescentou.

