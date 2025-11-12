Pelo menos 37 mortos e 24 feridos em acidente de ônibus no sul do Peru
Um acidente de ônibus que caiu de um penhasco deixou 37 mortos e 24 feridos nesta quarta-feira (12), após colidir com uma caminhonete em Arequipa, no sul do Peru, informou à AFP uma autoridade do departamento regional de Saúde.
O acidente, um dos mais graves dos últimos anos no Peru, ocorreu de madrugada na rodovia Panamericana Sul que liga o país ao Chile.
"Temos um número de 37 falecidos (...) além de 24 feridos", disse à AFP Walther Oporto, gerente regional de Saúde de Arequipa.
