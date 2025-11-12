Argélia concede indulto ao escritor franco-argelino Boualem Sansal

A Argélia aceitou uma solicitação da Alemanha para indultar e transferir o escritor franco-argelino Boualem Sansal, preso há um ano, para este país para que possa receber tratamento médico, informou a presidência.

O presidente Abdelmadjid Tebún "respondeu favoravelmente" a um pedido de seu homólogo Frank-Walter Steinmer "relativo à concessão de um indulto a favor de Boualem Sansal", segundo o comunicado.

"O presidente reagiu a esta solicitação, que chamou a atenção por sua natureza e motivos humanitários", acrescenta o texto.

Steinmeier havia pedido que Sansal fosse perdoado e pudesse receber atendimento médico na Alemanha, "levando em consideração sua idade avançada (...) e seu delicado estado de saúde".

O romancista e ensaísta de 81 anos foi detido em Argel, em 16 de novembro de 2024.

Em julho, ele foi condenado no julgamento do recurso de apelação a cinco anos de prisão por ter declarado, entre outras coisas, que a Argélia havia herdado durante a colonização francesa territórios que até então pertenciam ao Marrocos.

