Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Argélia concede indulto ao escritor franco-argelino Boualem Sansal

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/11/2025 10:52

compartilhe

SIGA

A Argélia aceitou uma solicitação da Alemanha para indultar e transferir o escritor franco-argelino Boualem Sansal, preso há um ano, para este país para que possa receber tratamento médico, informou a presidência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O presidente Abdelmadjid Tebún "respondeu favoravelmente" a um pedido de seu homólogo Frank-Walter Steinmer "relativo à concessão de um indulto a favor de Boualem Sansal", segundo o comunicado.

"O presidente reagiu a esta solicitação, que chamou a atenção por sua natureza e motivos humanitários", acrescenta o texto.

Steinmeier havia pedido que Sansal fosse perdoado e pudesse receber atendimento médico na Alemanha, "levando em consideração sua idade avançada (...) e seu delicado estado de saúde".

O romancista e ensaísta de 81 anos foi detido em Argel, em 16 de novembro de 2024.

Em julho, ele foi condenado no julgamento do recurso de apelação a cinco anos de prisão por ter declarado, entre outras coisas, que a Argélia havia herdado durante a colonização francesa territórios que até então pertenciam ao Marrocos.

ad-bou-fka/pc/mb/jmo/fp

Tópicos relacionados:

alemanha argelia diplomacia franca justica literatura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay