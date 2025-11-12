Trump enviou carta a presidente de Israel para que indulte Netanyahu

O presidente israelense, Isaac Herzog, afirmou nesta quarta-feira (12) que recebeu uma carta de seu contraparte americano, Donald Trump, pedindo que ele indulte o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está sendo julgado por três casos de corrupção.

Herzog recebeu "esta manhã" uma carta de Trump "na qual o convidava a considerar a possibilidade de conceder um perdão" a Netanyahu, detalhou um comunicado do gabinete presidencial, que especifica que "qualquer pessoa que deseje obter um perdão presidencial deve apresentar um pedido oficial".

Netanyahu está sendo processado em seu país por corrupção e comparece regularmente em pelo menos três processos judiciais, nos quais ainda não foi proferida sentença. O primeiro-ministro rejeitou todas as acusações que lhe foram imputadas.

Na carta, Trump afirma que escreve a Herzog em um "momento histórico, já que juntos acabamos de garantir a paz que foi buscada por pelo menos 3000 anos".

"Por meio desta, peço que conceda perdão total a Benjamin Netanyahu, que foi um primeiro-ministro formidável e decisivo em tempos de guerra", acrescenta.

"Embora respeite absolutamente a independência do sistema judicial israelense (...) acredito que este 'caso' contra Bibi (...) é um processo político e injustificado", diz a carta.

Netanyahu e sua esposa, Sara, são acusados de aceitar mais de 260.000 dólares (1,3 milhão reais) em artigos de luxo, como charutos, joias e champanhe, de bilionários em troca de favores políticos.

Netanyahu também é acusado de tentar negociar uma cobertura mais favorável por parte de dois meios de comunicação israelenses em outros dois casos.

"O presidente Herzog tem em alta estima o presidente Trump e continua expressando sua profunda gratidão" por seu "apoio inabalável" a Israel, acrescentou o comunicado do gabinete do presidente.

Durante seu atual mandato, que começou no final de 2022, Netanyahu tentou reformar o sistema judicial, uma tentativa que provocou protestos massivos no país. Seus críticos o acusaram de querer enfraquecer os tribunais.

