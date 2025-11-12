Assine
Lista do primeiro-ministro iraquiano alcança 'vitória importante' nas eleições gerais, diz entorno

12/11/2025 08:19

A lista do primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al Sudani, obteve uma grande vitória no Parlamento após as eleições de terça-feira, afirmaram à AFP nesta quarta-feira (12) fontes próximas à aliança. 

A lista xiita "coalizão para a reconstrução e o desenvolvimento" obteve uma "importante vitória" nas eleições de terça-feira, acompanhadas de perto pelo Irã e pelos Estados Unidos, afirmou um funcionário próximo ao primeiro-ministro. 

Outras duas fontes indicaram que a aliança se tornou o principal bloco do hemiciclo, com cerca de 50 cadeiras. 

A comissão eleitoral do país anunciará os primeiros resultados oficiais da apuração ao longo da tarde. Estas são as sextas eleições realizadas no país desde a queda de Saddam Hussein em 2003. 

Sudani, que busca um segundo mandato, destacou-se na cena política após sua chegada ao poder há três anos, apoiado por uma aliança de grupos pró-iranianos. 

Os iraquianos votaram na terça-feira para eleger o Parlamento de 329 cadeiras, e a taxa de participação superou os 55%, mais do que os 41% registrados em 2021, indicou a comissão. 

As eleições abrem caminho para a nomeação de um novo presidente, um cargo majoritariamente honorífico reservado a um curdo, e de um primeiro-ministro, tradicionalmente xiita. 

Um sunita ocupará o cargo de presidente do Parlamento, conforme estabelece a convenção. 

Como é impossível que uma única lista obtenha a maioria absoluta, se sua vitória for confirmada, Sudani terá que formar uma coalizão para garantir sua reeleição. 

Nos Parlamentos anteriores, os partidos da maioria xiita chegaram a acordos de compromisso para trabalhar juntos e formar um governo.

ak-rh/jsa/sag/pb/jc/fp

