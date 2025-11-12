Assine
Ministro ucraniano da Justiça suspenso por caso de corrupção

12/11/2025 06:33

A primeira-ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, anunciou nesta quarta-feira (12) que o ministro da Justiça, German Galushchenko, foi suspenso em meio a um escândalo de corrupção no setor energético do país.

A decisão foi anunciada um dia após o Escritório Nacional Anticorrupção (Nabu) acusar Galushchenko pelo escândalo no setor energético, do qual ele foi ministro.

"Tomou-se a decisão de suspender German Galushchenko de suas funções como ministro da Justiça", declarou Sviridenko. As funções de Galushchenko foram assumidas pela vice-ministra de Integração Europeia, Liudmila Sugak.

Na terça-feira, o Nabu acusou Timur Mindich, um aliado do presidente Volodimir Zelensky, de comandar um esquema de corrupção de 100 milhões de dólares (R$ 527,4 milhões, na cotação atual), que incluiu um desvio de fundos no setor energético.

Os investigadores afirmaram que Galushchenko, que foi ministro da Energia durante quatro anos, recebeu "benefícios pessoais" de Mindich em troca do controle do dinheiro que entra no setor de energia.

A investigação foi divulgada no momento em que a infraestrutura energética da Ucrânia é bombardeada diariamente pela Rússia.

bur-fv/jj/mas/pb/fp

