Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que tem 'obrigação' de processar BBC por edição enganosa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/11/2025 06:33

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira que se viu "obrigado" a ameaçar a BBC com ações legais após a edição enganosa de um dos seus discursos, mas não explicou se levará a questão adiante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo uma carta à qual a AFP teve acesso, os advogados de Trump ameaçaram na segunda-feira a emissora britânica com um processo de um bilhão de dólares (o equivalente a 5,31 bilhões de reais).

A BBC pediu desculpas publicamente pela edição de um dos discursos de Trump que dava a impressão de que o presidente havia incitado uma "ação violenta" antes do ataque ao Capitólio em 2021.

O documentário da BBC foi exibido no ano passado dentro do programa 'Panorama'.

Em uma entrevista ao canal Fox News, gravada na segunda-feira, ao ser questionado se processaria a BBC, Trump respondeu: "Acho que tenho que fazer isso, por que não?".

"Acho que tenho a obrigação de fazer isso porque não podemos permitir que as pessoas façam aquilo", acrescentou, sem confirmar se havia iniciado formalmente os trâmites para entrar com um processo por difamação.

"Eles enganaram o público e admitiram isso", afirmou.

Após a polêmica, o diretor-geral da BBC e a diretora do departamento de notícias da empresa pública pediram demissão no domingo.

ceg/ami/pc/pb/fp

Tópicos relacionados:

bbc eua gb midia politica trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay