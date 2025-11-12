Trump diz que tem 'obrigação' de processar BBC por edição enganosa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira que se viu "obrigado" a ameaçar a BBC com ações legais após a edição enganosa de um dos seus discursos, mas não explicou se levará a questão adiante.

Segundo uma carta à qual a AFP teve acesso, os advogados de Trump ameaçaram na segunda-feira a emissora britânica com um processo de um bilhão de dólares (o equivalente a 5,31 bilhões de reais).

A BBC pediu desculpas publicamente pela edição de um dos discursos de Trump que dava a impressão de que o presidente havia incitado uma "ação violenta" antes do ataque ao Capitólio em 2021.

O documentário da BBC foi exibido no ano passado dentro do programa 'Panorama'.

Em uma entrevista ao canal Fox News, gravada na segunda-feira, ao ser questionado se processaria a BBC, Trump respondeu: "Acho que tenho que fazer isso, por que não?".

"Acho que tenho a obrigação de fazer isso porque não podemos permitir que as pessoas façam aquilo", acrescentou, sem confirmar se havia iniciado formalmente os trâmites para entrar com um processo por difamação.

"Eles enganaram o público e admitiram isso", afirmou.

Após a polêmica, o diretor-geral da BBC e a diretora do departamento de notícias da empresa pública pediram demissão no domingo.

