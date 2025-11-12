Demanda por energias renováveis avança, afirma relatório da AIE

As energias renováveis registram um crescimento da demanda acima das fósseis, afirma a Agência Internacional de Energia (AIE) em um relatório publicado nesta quarta-feira (12), que em uma de suas projeções avalia que a demanda de petróleo se estabilize "até 2030".

Impulsionadas pela energia solar fotovoltaica, as renováveis "crescem mais rapidamente do que qualquer outra fonte maior de energia, em todos os cenários" apresentados pela AIE em seu relatório anual sobre as perspectivas energéticas mundiais.

No relatório, a AIE apresenta três cenários a longo prazo para o setor energético global: um baseado nas políticas atuais dos países, outro que inclui medidas que deveriam ser adotadas se o mundo pretende alcançar a neutralidade de carbono até 2050, além de um cenário médio que inclui as medidas já anunciadas pelos Estados.

Neste cenário médio, após as mudanças anunciadas em suas políticas, os Estados Unidos alcançariam uma capacidade 35% menor em energia renovável até 2035, na comparação com as previsões do relatório de 2024.

"Porém, a nível mundial, as renováveis prosseguem com sua rápida expansão", indicou a AIE.

A China continua sendo o principal mercado e fabricante, garantindo entre 45% e 60% do desenvolvimento nos próximos 10 anos, independentemente dos cenários apresentados.

Os cenários sobre a distribuição das energias divergem, no entanto.

No cenário médio, a demanda por carvão atinge o nível máximo e o petróleo se estabiliza "até 2030".

Por outro lado, a demanda de gás continuaria crescendo durante a década de 2030, ao contrário das previsões anteriores, devido à nova política dos Estados Unidos e aos preços mais baixos.

No cenário mais conservador, baseado estritamente nas políticas atuais, a demanda por carvão começa a diminuir antes do fim desta década, mas a de petróleo e gás continua crescendo até 2050.

