Rússia perde disputa legal para construir embaixada perto do Parlamento australiano

AFP
AFP
12/11/2025 06:13

O governo da Rússia perdeu nesta quarta-feira (12) uma disputa legal na Suprema Corte da Austrália para construir sua nova embaixada a menos de um quilômetro do Parlamento em Canberra.

A Rússia obteve em 2008 um contrato de arrendamento por 99 anos após pagar quase 3 milhões de dólares australianos (US$ 2 milhões, R$ 10,5 milhões) pelo terreno situado a 400 metros da sede legislativa.

Mas o documento foi revogado em 2023, depois que o Parlamento aprovou uma lei para impedir o desenvolvimento do projeto.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse na ocasião que o governo havia recebido "orientações de segurança muito claras" da agência de inteligência sobre "o risco representado por uma nova presença russa tão próxima ao Parlamento".

A medida desencadeou uma disputa legal entre os dois países. Os advogados da Rússia argumentaram que a lei era inconstitucional. Mas a Suprema Corte determinou nesta quarta-feira que a lei é válida. Também decidiu que o governo australiano deve pagar uma compensação à Rússia.

Tópicos relacionados:

australia diplomacia russia tribunal

