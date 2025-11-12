Acidente aéreo na Geórgia matou 20 militares turcos

Vinte soldados turcos morreram no acidente de um avião de carga militar no leste da Geórgia, anunciou nesta quarta-feira (12) o Ministério da Defesa da Turquia.

"Nossos heroicos camaradas de armas foram martirizados em 11 de novembro de 2025, no acidente de nosso avião de carga militar C-130, que havia decolado do Azerbaijão para retornar à Turquia", afirmou o ministro da Defesa, Yasar Guler, em um comunicado publicado na rede social X, ao lado de fotos das 20 vítimas.

As autoridades não mencionaram as possíveis causas do acidente aéreo. Os destroços do avião foram localizados no final da tarde de terça-feira.

Vídeos filmados por testemunhas do acidente mostram uma aeronave caindo enquanto gira. O avião deixou um rastro de fumaça branca antes da queda.

As imagens, divulgadas pela imprensa do Azerbaijão, mostram o avião parcialmente desintegrado durante a queda.

O Ministério do Interior da Geórgia informou que a aeronave caiu na região de Sighnaghi, a quase 5 km da fronteira com o Azerbaijão.

O controle de tráfego aéreo da Geórgia afirmou que o avião desapareceu dos radares pouco depois de entrar em seu espaço aéreo, "sem transmitir um sinal de socorro", e que foi alertado do acidente pelos serviços de emergência.

rba-hmw/mas/arm/fp