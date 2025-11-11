Assine
Petro ordena 'suspender' intercâmbio de inteligência com EUA por bombardeios a embarcações

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/11/2025 22:52

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ordenou nesta terça-feira (11) "suspender" a troca de informações de inteligência com agências de segurança americanas, em resposta aos bombardeios de Washington contra lanchas de supostos traficantes de drogas no Caribe e no Pacífico.

Petro classifica os ataques ordenados pelo presidente americano Donald Trump como "execuções extrajudiciais", que somam 20 embarcações afundadas e pelo menos 76 mortos.

"Todos os níveis de inteligência da força pública receberam ordens para suspender o envio de comunicações e outras interações com agências de segurança americanas", anunciou Petro na rede social X. A decisão "será mantida enquanto persistirem os ataques com mísseis contra lanchas", acrescentou.

