Musetti vence De Minaur e adia classificação de Alcaraz para semis do ATP Finals

O tenista italiano Lorenzo Musetti, atual nono colocado do ranking mundial, derrotou nesta terça-feira (11) o australiano Alex de Minaur, sétimo colocado, por 7-5, 3-6 e 7-5, e adiou a classificação antecipada do espanhol Carlos Alcaraz para as semifinais do ATP Finals de Turim.

Musetti, de 23 anos, o último jogador a garantir sua vaga no torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano, saiu vitorioso de uma partida acirrada que durou 2 horas e 49 minutos.

Com esse resultado, Alcaraz, que mais cedo havia derrotado o americano Taylor Fritz (6º) por 6-7 (2/7), 7-5, 6-3 em sua segunda vitória em dois jogos, terá que esperar para confirmar sua vaga nas semifinais, que serão disputadas no sábado.

O espanhol, número um do mundo, jogará sua terceira e última partida da fase de grupos contra Musetti.

- Virada de Alcaraz -

Alcaraz e Fritz começaram com cautela no saque, e após uma quebra de serviço para cada lado, mantiveram o equilíbrio no primeiro set até o tie break, com Fritz conseguindo fechar com um 7/2.

Alcaraz passou por um momento complicado no quinto game da segunda parcial, quando o americano, que raramente cometia erros, teve um break point que poderia decidir o duelo a seu favor.

Mas o número 1 do mundo se salvou e, quando parecia que haveria um novo tie break, quebrou o serviço de Fritz para fechar em 7-5.

No terceiro e decisivo set, Alcaraz cresceu no jogo sendo sólido no saque e eficiente na devolução, conseguindo uma quebra para abrir 4-2. E depois de ter três match points no serviço de Fritz, sacou no game seguinte para selar a vitória com um 6-3.

"Estou muito feliz por ter conseguido voltar e reencontrar meu bom tênis", disse o espanhol de 22 anos após a vitória.

"Apenas tentei aproveitar ao máximo as oportunidades que ele me deu. Acho que jogamos um ótimo tênis, com pontos excelentes", acrescentou.

-- Grupo Jimmy Connors

Terça-feira, 11 de novembro:

Carlos Alcaraz (ESP) x Taylor Fritz (EUA) 6-7 (2/7), 7-5, 6-3

Lorenzo Musetti (ITA) x Alex De Minaur (AUS) 7-5, 3-6, 7-5

Classificação J V D

1. Carlos Alcaraz 2 2 0

2. Taylor Fritz 2 1 1

3. Lorenzo Musetti 2 1 1

4. Alex De Minaur 2 0 2

-- Grupo Björn Borg

Quarta-feira (horário de Brasília):

(não antes de 10h00) Ben Shelton (EUA) x Félix Auger-Aliassime (CAN)

(não antes de 16h30) Jannik Sinner (ITA) - Alexander Zverev (ALE)

Classificação J V D

1. Jannik Sinner 1 1 0

2. Alexander Zverev 1 1 0

3. Ben Shelton 1 0 1

4. Félix Auger-Aliassime 1 0 1

Obs: Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais, marcadas para sábado. A final será realizada no domingo.

obo/chc/cpb/jr/iga/ma/aam