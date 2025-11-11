Dirigente do Santos dá voto de confiança a Neymar: 'Gênio incompreendido'

Neymar recebeu nesta terça-feira (11) o apoio de um dos dirigentes do Santos, que o chamou de "gênio incompreendido" em meio à crise da equipe, afundada na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Limitado por lesões recorrentes, o craque de 33 anos só conseguiu jogar em 15 dos 32 jogos do Santos no campeonato e se tornou alvo de críticas.

"Gênios são incompreendidos, sempre foi assim", escreveu o diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, em uma mensagem no Instagram direcionada a Neymar.

"Tentam te derrotar, não conseguem, tentam te derrubar, você se levanta", declarou Mattos. "Meu irmão, sozinho você nunca estará. Tenha certeza de que estou aqui pra tomar as porradas da vida junto com você", acrescentou.

Faltando seis rodadas para o fim do campeonato, o Santos está em 17º na tabela, a dois pontos do Vitória (16º, que com um jogo a mais, fecha a zona de permanência na Série A.

No sábado, o 'Peixe' vai enfrentar o líder Palmeiras.

No último domingo, na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, Neymar se desentendeu com o técnico Juan Pablo Vojvoda, protestando veementemente contra sua substituição aos 40 minutos do segundo tempo.

"Momentos difíceis, fazem homens mais fortes! Estou com você sempre! Na boa e principalmente nas pancadas", concluiu Mattos.

erc/ll/ag/aam/cb