Petróleo sobe à espera do fim do 'shutdown' nos EUA

As cotações do petróleo seguiram avançando nesta terça-feira (11), impulsionadas pela perspectiva de um desbloqueio orçamentário nos Estados Unidos e à espera de dados oficiais que possam trazer uma imagem mais clara do estado do mercado.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em janeiro, subiu 1,72%, para 65,16 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em dezembro, avançou 1,51%, para 61,04 dólares.

A "eventual abertura do governo [americano] reacende o apetite pelo risco", disse Tamas Varga, analista da PVM Energy.

O Senado aprovou na segunda um projeto de lei que prolonga o orçamento atual até o fim de janeiro, e a Câmara dos Representantes deve iniciar seu debate na quarta-feira, com uma votação que é esperada para a noite.

Se for aprovado, restará apenas a assinatura do presidente Donald Trump para pôr fim a um "shutdown" que já dura mais de 40 dias.

"A economia americana sofreria irremediavelmente no caso de uma disfunção prolongada do governo", disse Varga.

Os preços do petróleo também foram sustentados, em parte, pela hipótese de que "a produção petrolífera fora da Opep+ [Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados] poderia crescer com menos força que o previsto", destacou Carsten Fritsch, do Commerzbank.

zap-tmc/ni/rl/cjc/mvl/rpr/am