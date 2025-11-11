Assine
Início Internacional
Internacional

Damien Comolli é o novo diretor-executivo da Juventus

Repórter
11/11/2025 17:55

O francês Damien Comolli foi nomeado como diretor-executivo da Juventus nesta terça-feira (11), cinco meses após sua chegada ao clube.

Comolli, que já trabalhava como diretor-geral da Juve, sucede Maurizio Scanavino, cujo mandato se encerrou no dia 7 de novembro.

"Este clube tem um potencial infinito. Depois de 33 anos no futebol, nunca vi tal paixão, tal espírito de comunidade, tal união, tal respeito e uma história tão rica (...) Temos um projeto a longo prazo que acreditamos que é único e que nos permitirá brilhar no cenário europeu. Mas antes de qualquer coisa, nosso objetivo é reconquistar a Serie A", declarou o novo CEO da 'Vecchia Signora'.

Desde a sua chegada à Juventus, Comolli, que já foi diretor esportivo de Liverpool e Fenerbahçe, teve que administrar a crise que levou à demissão do técnico Igor Tudor, substituído por Luciano Spalletti.

O time de Turim ocupa a sexta posição no Campeonato Italiano, a cinco pontos da líder Inter de Milão, e é o 26º na Liga dos Campeões, com três pontos somados após quatro rodadas disputadas.

