Cantor de música country criado por IA chega ao topo da Billboard

Um cantor aparentemente virtual, com voz gerada por inteligência artificial (IA), alcançou o topo de um dos rankings musicais mais populares dos Estados Unidos, um fato inédito.

"Walk my Walk", de Breaking Rust, um artista sem identidade conhecida, é a música country mais baixada, segundo dados publicados na segunda-feira pela revista Billboard, especializada em música.

Nas redes sociais ou em plataformas de streaming, nem Breaking Rust, nem seus criadores dizem usar IA.

Mas o fato de a voz não estar associada a nenhum cantor e as ilustrações, fotos e videoclipes terem sido evidentemente gerados por inteligência artificial levaram o setor a qualificar Breaking Rust como um artista criado com IA.

Vários programas de identificação de música gerada por IA usados pela AFP apontaram, com uma probabilidade entre 60% e 90%, que "Walk My Walk" é, de fato, uma canção gerada por inteligência artificial.

Os créditos da música mencionam como compositor Aubierre Rivaldo Taylor, um nome que só aparece na internet vinculado ao grupo Def Beats AI (defbeatsai), claramente identificado como um projeto de inteligência artificial.

Os criadores da página no Instagram de Breaking Rust não responderam de imediato aos pedidos de comentários da AFP.

