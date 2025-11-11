Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cantor de música country criado por IA chega ao topo da Billboard

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/11/2025 17:44

compartilhe

SIGA

Um cantor aparentemente virtual, com voz gerada por inteligência artificial (IA), alcançou o topo de um dos rankings musicais mais populares dos Estados Unidos, um fato inédito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Walk my Walk", de Breaking Rust, um artista sem identidade conhecida, é a música country mais baixada, segundo dados publicados na segunda-feira pela revista Billboard, especializada em música.

Nas redes sociais ou em plataformas de streaming, nem Breaking Rust, nem seus criadores dizem usar IA.

Mas o fato de a voz não estar associada a nenhum cantor e as ilustrações, fotos e videoclipes terem sido evidentemente gerados por inteligência artificial levaram o setor a qualificar Breaking Rust como um artista criado com IA.

Vários programas de identificação de música gerada por IA usados pela AFP apontaram, com uma probabilidade entre 60% e 90%, que "Walk My Walk" é, de fato, uma canção gerada por inteligência artificial.

Os créditos da música mencionam como compositor Aubierre Rivaldo Taylor, um nome que só aparece na internet vinculado ao grupo Def Beats AI (defbeatsai), claramente identificado como um projeto de inteligência artificial.

Os criadores da página no Instagram de Breaking Rust não responderam de imediato aos pedidos de comentários da AFP.

tu/eml/mvl/mr/mvv/am

Tópicos relacionados:

cultura empresas ia musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay