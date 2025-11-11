Trump reivindica 'grande vitória' por acordo para encerrar fechamento do governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu nesta terça-feira (11) aos republicanos de seu partido uma "grande vitória" sobre seus rivais democratas por conseguirem que o Senado desse um passo adiante para pôr fim ao fechamento governamental mais longo da história do país.

Em um discurso por ocasião do Dia dos Veteranos, Trump gabou-se do fato de que este avanço foi possível graças aos senadores democratas que romperam fileiras e votaram junto com os republicanos a favor de um projeto de orçamento para finalizar mais de 40 dias de "shutdown".

"Parabéns... por uma grande vitória", disse Trump ao presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, quando o viu na cerimônia para homenagear os ex-combatentes no Cemitério Nacional de Arlington.

"Estamos abrindo o nosso país, que nunca deveria ter sido fechado", acrescentou o presidente.

Como consequência do fechamento governamental, mais de um milhão de funcionários públicos não trabalharam ou o fizeram sem receber.

Isso provocou alterações em diversos serviços, como o controle aéreo, que levou o governo a reduzir em 10% o tráfego aéreo às vésperas do Dia de Ação de Graças.

Oito senadores democratas romperam com seu partido para apoiar um projeto de lei que contempla o financiamento do governo até janeiro.

A Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, votará sobre este texto na quarta-feira.

A decisão deste grupo de democratas causou surpresa entre os membros de seu partido que insistiam em aprovar um orçamento que contemplasse a prorrogação das ajudas para os seguros de saúde dos cidadãos de baixa renda.

Trump disse na segunda que aceitará a reincorporação de milhares de funcionários que o governo demitiu de forma definitiva durante o "shutdown".

As palavras do presidente rompem com uma tendência de seus antecessores de evitar comentários partidários quando se dirigem a membros do Exército ou em atos comemorativos.

