Líder da extrema direita alemã critica viagem de seus legisladores à Rússia

11/11/2025 14:08

Alice Weidel, líder do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), criticou uma viagem planejada à Rússia por legisladores de seu grupo parlamentar, suspeito de espionagem pró-Rússia.

"Para ser bem clara, não entendo o que eles pretendem fazer lá", disse Weidel a repórteres no Bundestag, criticando uma decisão do "grupo de trabalho sobre assuntos externos" de seu próprio grupo parlamentar. 

A imprensa alemã criticou os planos de viagem de dois parlamentares de extrema direita à cidade turística russa de Sochi, à margem da cúpula do Brics. 

"Pessoalmente, não irei. E não recomendaria a ninguém, porque não sei qual será o resultado final", afirmou Weidel.

pyv/alf/lrb/eg/mb/aa

Tópicos relacionados:

alemanha conflito diplomacia espionagem politica russia ucrania

