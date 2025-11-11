Assine
Rússia propõe diálogo com EUA após acusações de Trump sobre testes nucleares secretos

AFP
Repórter
11/11/2025 12:21

O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, declarou, nesta terça-feira (11) que seu país está "disposto" a conversar com os Estados Unidos sobre as acusações do presidente Donald Trump de que Moscou teria realizado testes nucleares subterrâneos secretos.

As tensões aumentaram entre as duas maiores potências nucleares do mundo depois que a Rússia realizou testes de seus sistemas de armas estratégicas e Trump afirmou ter ordenado testes de armas nucleares.

O mandatário americano acusou a Rússia de realizar detonações nucleares em segredo, e não apenas testes de sistemas de lançamento, algo que todos os Estados com armas nucleares fazem regularmente.

"Estamos dispostos a falar sobre as suspeitas levantadas por nossos colegas americanos sobre a possibilidade de estarmos fazendo algo em segredo nas profundezas subterrâneas", declarou Lavrov em uma entrevista transmitida pela televisão.

O chefe da diplomacia russa negou as afirmações de Trumo e disse que os Estados Unidos poderiam verificar se a Rússia havia testado uma ogiva nuclear através do sistema mundial de vigilância sísmica.

Trump acusou tanto a Rússia como a China de realizar testes nucleares, em uma entrevista à emissora americana CBS News, no início deste mês, após adiar indefinidamente um projeto de cúpula com Vladimir Putin sobre o conflito na Ucrânia, alegando não querer dialogar "para nada".

Mas, Lavrov disse que as duas questões não estavam relacionadas.

"Eu não misturaria o tema dos testes nucleares com o tema da cúpula de Budapest", afirmou.

Também disse que o Kremlin continuava aberto a uma possível reunião entre o presidente russo e Trump.

Trump se mostrou cada vez mais frustrado com Putin, nos últimos meses, devido à recusa do líder russo em interromper sua ofensiva de quase quatro anos contra a Ucrânia.

bur/phz/hgs/mb/rm/jc

Tópicos relacionados:

diplomacia eeuu nuclear rusia

