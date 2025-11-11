Brasil registra menor inflação para o mês de outubro desde 1998

A inflação de outubro foi a menor em quase 30 anos no Brasil e moderou-se a 4,68% nos últimos 12 meses, aproximando-se da meta oficial, segundo dados divulgados nesta terça-feira (11).

O tema é sensível para o país, em um momento em que a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi afetada em parte pela alta nos preços dos alimentos, especialmente no começo do ano.

A inflação mensal foi de 0,09% em outubro, a menor para este mês desde 1998, quando chegou a 0,02%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A moderação, menor que o esperado pelo mercado, se deve especialmente a uma redução nos custos da energia elétrica nas residências, informou o IBGE. Os preços dos alimentos se mantiveram estáveis no décimo mês do ano.

A inflação interanual tinha ficado acima de 5% durante a maior parte do ano, com um repique em setembro, para 5,17%.

Com o registro de 4,68% em outubro, se aproximou da faixa de tolerância oficial, de 1,5% a 4,5%, fixada como meta para 2025 pelas autoridades.

Para tentar controlar as pressões inflacionárias, o Banco Central mantém, desde julho, sua taxa básica de juros, a Selic, em 15%, uma das mais altas do mundo.

Especialistas e instituições financeiras consultadas pelo Boletim Focus do Banco Central estimam em 4,55% a inflação para este ano.

rsr-lg/mel/mvv/aa