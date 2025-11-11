Assine
Lamine Yamal é desconvocado para jogos da Espanha contra Geórgia e Turquia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/11/2025 12:09

O jovem atacante do Barcelona Lamine Yamal, ainda com dores no púbis, foi desconvocado da seleção da Espanha para os jogos decisivos contra Geórgia e Turquia, nos quais a 'Roja' pode selar a classificação direta para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta terça-feira (11).

Pouco depois, a RFEF informou que o técnico Luis de la Fuente convocou o jogador do Rayo Vallecano Jorge de Frutos para as últimas duas rodadas das Eliminatórias europeias.

Em seu comunicado, a federação espanhola expressou incômodo por ter descoberto na segunda-feira, quando a seleção iniciou sua concentração, que Yamal passou por um "procedimento invasivo de radiofrequência para tratar as dores no púbis" naquele mesmo dia.

A RFEF reclama que este procedimento, que exige "repouso de sete a dez dias", foi realizado "sem comunicação prévia" ao seu departamento médico.

Não é a primeira vez que o Barcelona e a RFEF entram em atrito em relação a Lamine Yamal, que se lesionou na data Fifa de setembro.

Após esse episódio, o técnico do Barça, Hansi Flick, acusou Luis de la Fuente de não cuidar da parte física de seus jogadores, depois que Yamal se machucou nos primeiros jogos das Eliminatórias, enquanto o comandante da 'Roja' declarou que esperava "mais empatia" de Flick, que já foi treinador da seleção alemã.

A Espanha lidera o Grupo E com 12 pontos, três a mais que a Turquia e com saldo de gols amplamente favorável (+15 contra +3), o que a deixa muito próxima de selar sua vaga no Mundial do ano que vem.

bur-mcd/pb/cb/aa

Tópicos relacionados:

2026 esp fbl geo mundial tur wc

