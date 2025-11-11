Rússia considera 'inaceitáveis' os ataques dos EUA contra embarcações de supostos traficantes procedentes da Venezuela
compartilheSIGA
A Rússia qualificou, nesta terça-feira (11), como ilegais e "inaceitáveis" os ataques dos Estados Unidos contra embarcações de supostos traficantes de drogas no Caribe procedentes da Venezuela, um país aliado de Moscou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"É assim que, em geral, atuam nos países sem lei, aqueles que se consideram acima da lei", disse o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, na televisão, qualificando como "pretexto" a luta contra as drogas que os Estados Unidos usam para justificar estes ataques.
As tensões entre Washington e Caracas aumentaram drasticamente nos últimos dias.
Washington apresenta seus ataques e a mobilização aeronaval no Caribe como parte de um dispositivo contra os cartéis latino-americanos, que define como organizações "terroristas".
A administração de Donald Trump autorizou até operações da CIA na Venezuela, e acusa o presidente Nicolás Maduro de estar por trás do tráfico de drogas para os Estados Unidos.
Lavrov afirmou que os Estados Unidos estavam "destruindo (os barcos) sem julgamento nem investigação, e não apenas sem julgamento nem investigação, mas sem apresentar nenhum fato a ninguém".
As relações entre Estados Unidos e Rússia se deterioraram nas últimas semanas.
Trump expressou, recentemente, sua frustração com Moscou por não haver nenhum progresso visível na resolução do prolongado conflito na Ucrânia.
bur/js/pc/sag/mb/rm/aa