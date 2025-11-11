Rússia considera 'inaceitáveis' os ataques dos EUA contra embarcações de supostos traficantes procedentes da Venezuela

A Rússia qualificou, nesta terça-feira (11), como ilegais e "inaceitáveis" os ataques dos Estados Unidos contra embarcações de supostos traficantes de drogas no Caribe procedentes da Venezuela, um país aliado de Moscou.

"É assim que, em geral, atuam nos países sem lei, aqueles que se consideram acima da lei", disse o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, na televisão, qualificando como "pretexto" a luta contra as drogas que os Estados Unidos usam para justificar estes ataques.

As tensões entre Washington e Caracas aumentaram drasticamente nos últimos dias.

Washington apresenta seus ataques e a mobilização aeronaval no Caribe como parte de um dispositivo contra os cartéis latino-americanos, que define como organizações "terroristas".

A administração de Donald Trump autorizou até operações da CIA na Venezuela, e acusa o presidente Nicolás Maduro de estar por trás do tráfico de drogas para os Estados Unidos.

Lavrov afirmou que os Estados Unidos estavam "destruindo (os barcos) sem julgamento nem investigação, e não apenas sem julgamento nem investigação, mas sem apresentar nenhum fato a ninguém".

As relações entre Estados Unidos e Rússia se deterioraram nas últimas semanas.

Trump expressou, recentemente, sua frustração com Moscou por não haver nenhum progresso visível na resolução do prolongado conflito na Ucrânia.

bur/js/pc/sag/mb/rm/aa