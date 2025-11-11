Assine
Avião militar da Turquia cai na fronteira entre Azerbaijão e Geórgia

AFP
Repórter
11/11/2025 11:11

Um avião de carga militar turco, procedente do Azerbaijão e com destino à Turquia, caiu nesta terça-feira (11) no leste da Geórgia, perto da fronteira, informou o Ministério da Defesa de Ancara.

"Operações de busca e resgate foram iniciadas em coordenação com as autoridades do Azerbaijão e da Geórgia", informou o ministério em um comunicado, sem informar sobre vítimas.

O presidente turco, Recep Tayip Erdogan, no entanto, mencionou a hipótese ao declarar: "Que Deus tenha piedade de nossos mártires".

O ministério turco pediu à imprensa para "não publicar imagens" do acidente. Vários vídeos que supostamente mostram o momento do acidente começaram a circular na rede social X.

O Ministério do Interior da Geórgia afirmou que o acidente ocorreu na região de Sighnaghi, no leste do país, quase cinco quilômetros após a aeronave atravessar a fronteira.

