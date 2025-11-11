Cristiano Ronaldo diz que Copa do Mundo de 2026 será a última de sua carreira

O astro português Cristiano Ronaldo afirmou, nesta terça-feira (11), que a Copa do Mundo de 2026, que ele disputará com 41 anos, será a última de sua carreira.

"Definitivamente, sim", respondeu o atacante do Al-Nassr ao ser questionado se o próximo Mundial será o último. "Terei 41 anos e acredito que será o momento", disse em um fórum sobre turismo na Arábia Saudita.

CR7 Ronaldo também falou sobre sua aposentadoria como profissional, ao afirmar que o momento de pendurar as chuteiras está próximo: "Sejamos honestos, quando digo em breve, provavelmente significa mais um ou dois anos".

Portugal ainda não está classificado para a próxima Copa do Mundo, mas poderá garantir a vaga com uma vitória sobre a Irlanda na quinta-feira.

A melhor campanha de Cristiano Ronaldo com Portugal em uma Copa foi o quarto lugar no Mundial da Alemanha-2006.

Após uma carreira de sucesso na Europa, especialmente no Manchester United e no Real Madrid, CR7 assinou contrato com o Al-Nassr em 2023, dando início a um movimento de grandes figuras para o futebol da Arábia Saudita, país que será sede da Copa do Mundo de 2034.

Impulsionado pelo príncipe herdeiro e líder de fato do reino, Mohammed bin Salman, o plano de reformas 'Visão 2030' tem como objetivo abrir o país e diversificar sua economia, que depende em grande parte do petróleo.

O esporte ocupa um lugar de destaque na estratégia, mas os críticos do reino denunciam que a monarquia saudita utiliza a organização de grandes eventos esportivos para tentar melhorar sua imagem.

