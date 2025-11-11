Assine
Atentado suicida em Islamabad deixa 12 mortos

Doze pessoas morreram nesta terça-feira (11) em um atentado suicida diante de um tribunal de Islamabad, a capital do Paquistão, anunciou o ministro do Interior.

"Um atentado suicida foi executado em Kachehri", o tribunal distrital, declarou o ministro Mohsin Naqvi. Ele anunciou um balanço de pelo menos 12 mortos e 27 feridos.

overflay