Atentado suicida em Islamabad deixa 12 mortos
Doze pessoas morreram nesta terça-feira (11) em um atentado suicida diante de um tribunal de Islamabad, a capital do Paquistão, anunciou o ministro do Interior.
"Um atentado suicida foi executado em Kachehri", o tribunal distrital, declarou o ministro Mohsin Naqvi. Ele anunciou um balanço de pelo menos 12 mortos e 27 feridos.
