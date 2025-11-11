Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Homayoun Ershadi, protagonista de 'Gosto de Cereja', morre aos 78 anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/11/2025 06:51

compartilhe

SIGA

O ator iraniano Homayoun Ershadi, conhecido pelo filme "Gosto de Cereja" (1997), faleceu aos 78 anos nesta terça-feira (11), vítima de um câncer, informou a agência estatal de notícias IRNA.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O filme, dirigido por Abbas Kiarostami e que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes, narra a história de um homem que pensa em cometer suicídio e procura alguém que o enterre. 

A produção o apresentou ao público internacional e marcou o início de uma carreira tardia.

Ershadi nasceu em Isfahan em 1947 e, antes de se dedicar ao cinema, estudou Arquitetura.

Ele trabalhou em filmes como "O Caçador de Pipas" (2007), "O Homem Mais Procurado" (2014) e teve uma breve aparição em "A Hora Mais Escura" (2012), inspirado na história da caçada a Osama Bin Laden.

rkh/jsa/pc/pb/fp

Tópicos relacionados:

cinema ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay