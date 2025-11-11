Assine
Romênia relata 'possíveis fragmentos de drone' em seu território apos ataque russo na Ucrânia

11/11/2025 06:27

O governo da Romênia anunciou nesta terça-feira (11) a presença de "possíveis fragmentos de drone" em seu território, após os ataques aéreos russos contra o porto ucraniano de Izmail no Danúbio, onde foi registrado um "grande número de explosões".

Na madrugada de segunda para terça-feira, as autoridades romenas "foram informadas do impacto no solo de um objeto quase 5 km ao sul da fronteira", no norte da região de Tulcea, anunciou o Ministério da Defesa romeno em um comunicado. 

Uma mensagem de alerta foi emitida para a população local. "Equipes militares se deslocaram ao local e identificaram a presença de possíveis fragmentos de drone", acrescentou o ministério.

Os serviços regionais de emergência afirmaram que receberam uma ligação informando sobre a possível queda de um objeto e, quando chegaram, "os bombeiros constataram que o impacto no solo não havia provocado um incêndio", segundo um comunicado.

Em outubro, a União Europeia denunciou "a escalada de Moscou" após uma série de violações do espaço aéreo europeu atribuídas a aparelhos russos.

Além da Romênia e da Polônia, que têm fronteira com a Ucrânia, Estônia, Dinamarca e Alemanha também acusaram o Kremlin pelas incursões.

