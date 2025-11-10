Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Brasil será primeiro país sul-americano com impedimento semiautomático

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/11/2025 20:15

compartilhe

SIGA

O Brasileirão se tornará o primeiro campeonato do futebol sul-americano a utilizar a tecnologia de impedimento semiautomático na próxima temporada, anunciou nesta segunda-feira (10) o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O sistema utiliza câmeras e inteligência artificial para rastrear a posição dos jogadores e da bola e alertar os árbitros de vídeo (VAR) em casos de impedimento. Eles devem então verificar se o sistema seguiu corretamente o procedimento para confirmar a infração e informar o árbitro principal.

"Nosso olhar é para o futuro (...) A partir de 28 de janeiro, na abertura do Campeonato Brasileiro, o impedimento semiautomático será implementado", disse Xaud na abertura de um evento sobre arbitragem no Rio de Janeiro.

No próximo ano, o futebol brasileiro vai estrear um calendário reformulado.

O Brasileirão, tradicionalmente disputado do final de abril a dezembro, será realizado ao longo de todo o ano. 

A regra do impedimento semiautomático foi implementada na Copa do Mundo do Catar de 2022 e é utilizada em competições como a Liga dos Campeões da Uefa e os campeonatos nacionais da Inglaterra, Espanha e Itália.

erc/ma/aam/am

Tópicos relacionados:

bra fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay