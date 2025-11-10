Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Wall Street fecha em alta à espera de solução para o bloqueio orçamentário nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/11/2025 19:51

compartilhe

SIGA

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (10), impulsionada pelas expectativas de que seja encerrada a paralisação orçamentária nos Estados Unidos, conhecida como "shutdown", após mais de 40 dias de fechamento dos serviços públicos federais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Dow Jones subiu 0,81%, o Nasdaq, de tecnologia, avançou 2,27%, e o índice ampliado S&P 500 teve alta de 1,54%.

"Os investidores estão se agarrando à notícia de que o Senado se prepara para adotar uma medida para reabrir o governo" após o bloqueio orçamentário mais longo da história do país, disse à AFP o analista Jack Albin, da Cresset.

No domingo, foi enviado ao Senado um projeto de acordo entre a maioria republicana e alguns democratas moderados. Espera-se que a Câmara Alta o aprove no final desta segunda-feira ou na madrugada de terça.

Em seguida, caberá à Câmara dos Representantes examinar a proposta e, caso seja aprovada, restará apenas a promulgação pelo presidente americano, Donald Trump.

"Veremos se o governo reabrirá nos próximos dias", o que seria "bom tanto para os consumidores quanto para os investidores", afirmou Albin.

Desde 1º de outubro, quando começou o fechamento, mais de um milhão de funcionários públicos estão sem receber salário; o pagamento de certos auxílios foi gravemente afetado, assim como o tráfego aéreo, com centenas de voos cancelados diariamente.

Uma eventual reabertura "reforça as perspectivas de crescimento e reacende o otimismo", destacou Jose Torres, da Interactive Brokers.

O fim do bloqueio também permitiria que os investidores voltassem a ter acesso aos dados econômicos oficiais, que não vêm sendo divulgados devido ao fechamento dos serviços públicos responsáveis pelas estatísticas.

ni/tmc/cjc/mr/am

Tópicos relacionados:

acciones bolsa eua mercado novayork

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay