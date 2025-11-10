Petróleo sobe diante de possível fim de 'shutdown' nos EUA

As cotações do petróleo subiram ligeiramente nesta segunda-feira (10), impulsionadas pelo possível fim da paralisação orçamentária nos Estados Unidos.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em janeiro, aumentou 0,39%, para 64,06 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em dezembro, avançou 0,68%, para 60,13 dólares.

Os investidores se apegam à esperança de que os legisladores americanos destinem fundos em breve para o governo federal — fechado parcialmente desde 1º de outubro, o que também é conhecido como "shutdown" —, uma notícia vista como positiva para a demanda de petróleo.

No âmbito geopolítico, "a intensificação dos ataques ucranianos" a instalações petrolíferas russas também pode "exercer pressão de alta sobre os preços", estimou Gregory Brew, do Eurasia Group.

No mês passado, os Estados Unidos impuseram sanções às duas maiores petrolíferas russas — Rosneft e Lukoil — devido à recusa da Rússia a encerrar a guerra na Ucrânia. E pediu aos países compradores que "se desvinculem" das fontes de energia russas.

No entanto, Bart Melek, da TDties, disse à AFP que o governo Donald Trump não parece "realmente disposto a restringir de forma significativa o fornecimento mundial de petróleo". Mencionou como reveladora a isenção na semana passada à Hungria, que depende do petróleo russo em grande medida.

Paralelamente, os investidores esperam a publicação na metade da semana de vários relatórios, incluindo o mensal da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), bem como o de perspectivas mundiais de oferta e demanda da Agência Internacional de Energia (AIE).

ni/tmc/ad/mr/rpr/am