Líbano liberta sob fiança filho do ex-líder líbio Kadafi, diz seu advogado

10/11/2025 17:28

Hannibal Kadafi, filho do antigo líder líbio deposto e assassinado Muammar Kadafi, foi libertado nesta segunda-feira (10) após passar mais de 10 anos preso no Líbano, informou seu advogado à AFP.

"Fomos embora, ele já está livre", declarou o advogado Laurent Bayon, horas depois de afirmar que a Justiça libanesa havia recebido a fiança de 900 mil dólares (cerca de 4,78 milhões de reais) pelo libertado.

O filho de Kadafi, de 49 anos, passou uma década em prisão preventiva no Líbano, acusado de ocultar informações sobre o desaparecimento, na Líbia, do clérigo xiita libanês Musa Sadr em 1978.

Hannibal Kadafi tinha dois anos na época do desaparecimento do religioso.

Sadr, fundador do movimento Amal, atualmente aliado do grupo pró-Irã Hezbollah, desapareceu durante uma visita oficial à Líbia, junto com um assessor e um jornalista.

O Líbano atribuiu os desaparecimentos a Muammar Kadafi, que foi deposto e assassinado décadas depois, durante um levante em 2011.

Hannibal Kadafi, casado com a modelo libanesa Aline Skaf, fugiu para a Síria após o início da revolta líbia e, em dezembro de 2015, foi sequestrado por homens armados que o levaram ao Líbano.

As autoridades o libertaram dos sequestradores e, em seguida, o detiveram, mas ele nunca chegou a ser julgado.

