Trump ameaça controladores aéreos por ausências durante 'shutdown'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira (10) reduzir o salário dos controladores de tráfego aéreo, e os acusou de negligência em seu dever "patriótico" durante o fechamento do governo.

Os trabalhadores, no entanto, denunciam que estão sendo utilizados como "peões políticos".

Os recursos federais se esgotaram em 1º de outubro, mas os trabalhadores considerados essenciais viram-se obrigados a continuar com suas tarefas sem pagamento.

"Todos os controladores de tráfego aéreo devem retornar ao trabalho, AGORA!!! Qualquer um que não o faça terá descontos substanciais", escreveu o presidente em sua plataforma Truth Social.

"Se desejam abandonar o serviço no futuro próximo, por favor não hesitem a fazê-lo, sem pagamento nem indenização de nenhum tipo! Serão substituídos rapidamente por verdadeiros Patriotas", disse.

A paralisação orçamentária do governo federal, que também é conhecida como "shutdown", alcança um recorde de 41 dias.

No entanto, as perspectivas de uma possível resolução ao conflito orçamentário no Congresso pareciam mais promissoras nesta segunda, depois que democratas suficientes no Senado mudaram de opinião para aprovar um projeto de lei para financiar o governo até janeiro.

Nick Daniels, presidente do Sindicato de Controladores Aéreos (Natca, na sigla em inglês), pediu o fim imediato da paralisação orçamentária, e classificou como "um passo na direção correta" a decisão do Senado de debater um acordo.

Milhares de voos envolvendo aeroportos nos Estados Unidos foram cancelados ou adiados nesta segunda depois que quase 3 mil foram suspensos no domingo, segundo o site de acompanhamento FlightAware.

Na semana passada, o governo Trump ordenou reduções de 10% nos voos em dezenas de aeroportos, incluídos alguns dos mais frequentados do país, devido a preocupações de segurança.

Mas, nesta segunda, Trump disse que entregaria 10 mil dólares (R$ 53.175, na cotação atual) aos "grandes patriotas" que não se ausentaram durante o "shutdown".

O congressista democrata Rick Larsen considerou os comentários de Trump "uma loucura".

"As mulheres e homens que trabalham longas horas nas torres de controle de tráfego aéreo para manter o sistema de aviação em funcionamento merecem nosso agradecimento e apreço, não ataques descontrolados ao seu patriotismo", disse o representante.

