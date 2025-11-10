Fernández, Álvarez, Molina e Simeone desfalcam Argentina em amistoso contra Angola

A seleção argentina anunciou nesta segunda-feira (10) os desfalques de Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez e Giuliano Simeone, quatro titulares habituais, para o amistoso de sexta-feira contra Angola, em Luanda.

A 'Albiceleste' informou em um comunicado à imprensa que o meia do Chelsea, Enzo Fernández, "está sofrendo de edema ósseo no joelho direito e será poupado para continuar sua recuperação".

Quanto a Álvarez, Molina e Simeone (Atlético de Madrid), foi informado que "eles estão indisponíveis porque não concluíram os procedimentos sanitários necessários relacionados à vacinação contra febre amarela, obrigatória para entrar em Angola".

Anteriormente, o técnico Lionel Scaloni havia decidido poupar o goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez, do Aston Villa, e Gerónimo Rulli e Walter Benítez vão disputar a titularidade no gol.

Lesões também descartaram o zagueiro Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha) e Franco Mastantuono (Real Madrid).

Para esta partida, Scaloni convocou de última hora o zagueiro Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise, Bélgica), irmão do meio-campista Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra).

A delegação argentina vai se reunir na Espanha, onde inicia os treinos nesta segunda-feira antes de viajar para a África com a participação do zagueiro Lisandro Martínez (Manchester United), que se recuperou de uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo e participará dos treinos, mas não jogará contra Angola.

Esta é a lista de convocados de Scaloni para o amistoso que celebra o 50º aniversário da independência de Angola, que será realizado na capital, Luanda, na sexta-feira, dia 14, durante a próxima Data Fifa:

Goleiros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha, França) e Walter Benítez (Crystal Palace, Inglaterra).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal, Espanha) Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon, França), Kevin Mac Allister (Union St. Gilloise, Bélgica) e Valentín Barco (Strasbourg, França).

Meio-campistas: Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Máximo Perrone (Como, Itália), Rodrigo De Paul (Inter Miami, EUA), Thiago Almada (Atlético de Madrid, Espanha), Giovani Lo Celso (Betis, Espanha), Nicolás González (Atlético de Madrid, Espanha), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal) e Nicolás Paz (Como, Itália).

Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami, EUA), Lautaro Martínez (Inter de Milão, Itália), 'Flaco' López (Palmeiras, Brasil), e Joaquín Panichelli (Strasbourg, França).

str/tev/mcd/aam