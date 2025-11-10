Messi visita Camp Nou reformado: "Espero que um dia eu possa voltar"

O ex-craque do Barcelona e atual jogador do Inter Miami, Lionel Messi, revelou sua visita ao recém-reformado Camp Nou no domingo, em uma publicação no Instagram, na qual manifestou seu desejo de retornar.

"Ontem à noite voltei a um lugar do qual sinto muita falta. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo", comentou Messi em sua publicação, que incluía cinco fotos suas e um vídeo.

"Espero que um dia eu possa voltar, e não apenas para me despedir como jogador, pois nunca pude...", acrescentou o atacante, que no sábado liderou sua equipe na goleada por 4 a 0 sobre o Nashville Predators, nas semifinais da Conferência Leste da Major League Soccer, marcando dois gols.

O astro argentino pisou pela última vez no Camp Nou no dia 16 de maio de 2021, em uma derrota por 2 a 1 para o Celta de Vigo.

Em 8 de agosto de 2021, Messi anunciou sua saída do clube, apesar de manifestar o desejo de permanecer, mas a situação financeira do clube tornou isso impossível.

O jogador se transferiu então para o Paris Saint-Germain e depois para os Estados Unidos.

A mensagem de Messi foi publicada três dias após o primeiro treino aberto da equipe principal no Camp Nou.

