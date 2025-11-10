Assine
Sabalenka termina temporada como número 1 do ranking da WTA

10/11/2025 16:07

A bielorrussa Aryna Sabalenka terminou a temporada como número um do mundo pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o ranking da WTA divulgado nesta segunda-feira (10), logo após a disputa do WTA Finals.

Apesar de ter perdido a final do torneio para a cazaque Elena Rybakina no sábado, a tenista de 27 anos conquistou o maior número de vitórias (63) e quebrou o recorde de premiação em uma única temporada no circuito da WTA (US$ 15.008.519, cerca de R$ 80 milhões pela cotação atual).

Em 2025, Sabalenka conquistou quatro títulos, incluindo um Grand Slam (US Open), e chegou às finais de outros dois majors (Aberto da Austrália e Roland Garros).

Como prova de seu domínio, ela termina o ano com uma vantagem de 2.475 pontos sobre a número 2 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

Rybakina, por sua vez, terminou o ano em ótima forma após uma sequência de resultados ruins que a fez cair para a 13ª posição no ranking em julho. Ela encerrou a temporada com a segunda maior conquista de sua carreira, depois do título de Wimbledon em 2022.

A tenista cazaque encerrou o ano na 5ª posição do ranking, duas abaixo de sua melhor classificação na carreira (3ª em 2023).

A brasileira Beatriz Haddad Maia ocupa a 58ª colocação.

--- Ranking da WTA de 10 de novembro de 2025:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 10.870 pontos

2. Iga Swiatek (POL) 8.395 

3. Coco Gauff (EUA) 6.763 

4. Amanda Anisimova (EUA) 6.287 

5. Elena Rybakina (CAZ) 5.850 (+1) 

6. Jessica Pegula (EUA) 5.583 (-1) 

7. Madison Keys (EUA) 4.335 

8. Jasmine Paolini (ITA) 4.325 

9. Mirra Andreeva (RUS) 4.319 

10. Ekaterina Alexandrova (RUS) 3.375 

11. Belinda Bencic (SUI) 3.168 

12. Clara Tauson (DIN) 2.770 

13. Linda Noskova (CZE) 2.641 

14. Elina Svitolina (UCR) 2.595 

15. Emma Navarro (EUA) 2.515 

16. Naomi Osaka (JPN) 2.487 

17. Liudmila Samsonova (RUS) 2.209

18. Victoria Mboko (CAN) 2.157 

19. Karolina Muchova (CZE) 1.996 

20. Elise Mertens (BEL) 1.969 

