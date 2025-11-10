Assine
Internacional

Courtois se lesiona e vai desfalcar Bélgica nas Eliminatórias

10/11/2025 15:56

O goleiro belga do Real Madrid, Thibaut Courtois, vai ficar de fora dos dois últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra o Cazaquistão e Liechtenstein, devido a uma lesão na coxa sofrida no empate sem gols contra o Rayo Vallecano, no domingo, em Vallecas.

"Após exames realizados hoje pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo adutor longo da perna direita", afirmou o clube em um comunicado divulgado à imprensa.

O Real Madrid não especificou o tempo de recuperação, mas a imprensa espanhola prevê uma ausência de 10 a 12 dias, semelhante à do seu companheiro de equipe, o uruguaio Fede Valverde, que também ficará de fora da lista de convocados da seleção 'Celeste' devido a uma lesão no músculo semimembranoso da coxa direita.

Courtois e Valverde devem retornar aos gramados contra o Elche, no dia 23 de novembro, pelo campeonato espanhol.

