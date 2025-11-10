Lesionado, Valverde vai perder amistosos do Uruguai contra México e EUA

O meia uruguaio Federico Valverde, do Real Madrid, sofreu uma lesão na perna direita durante o empate sem gols de sua equipe contra o Rayo Vallecano, em Vallecas, e vai ficar de fora dos dois amistosos da seleção uruguaia, contra México e Estados Unidos.

"Após exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo semimembranoso da perna direita", afirmou o clube em um comunicado.

Valverde ficará afastado dos gramados por um período de 10 a 12 dias, segundo a imprensa espanhola, e a expectativa é de que só retorne para a partida contra o Elche, no dia 23 de novembro.

O meia uruguaio já havia terminado o jogo da Liga dos Campeões, na qual o Real Madrid perdeu para o Liverpool (1 a 0) há uma semana, sentindo um desconforto, embora uma ressonância magnética posterior não tenha revelado nenhuma lesão grave.

