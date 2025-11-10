Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lesionado, Valverde vai perder amistosos do Uruguai contra México e EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/11/2025 15:19

compartilhe

SIGA

O meia uruguaio Federico Valverde, do Real Madrid, sofreu uma lesão na perna direita durante o empate sem gols de sua equipe contra o Rayo Vallecano, em Vallecas, e vai ficar de fora dos dois amistosos da seleção uruguaia, contra México e Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Após exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo semimembranoso da perna direita", afirmou o clube em um comunicado.

Valverde ficará afastado dos gramados por um período de 10 a 12 dias, segundo a imprensa espanhola, e a expectativa é de que só retorne para a partida contra o Elche, no dia 23 de novembro. 

O meia uruguaio já havia terminado o jogo da Liga dos Campeões, na qual o Real Madrid perdeu para o Liverpool (1 a 0) há uma semana, sentindo um desconforto, embora uma ressonância magnética posterior não tenha revelado nenhuma lesão grave.

rsc/mcd/aam/am

Tópicos relacionados:

esp fbl uru

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay