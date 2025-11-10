Fritz atropela Musetti em sua estreia no ATP Finals

O americano Taylor Fritz (número 6 do mundo) iniciou sua campanha no ATP Finals com uma vitória convincente sobre o italiano Lorenzo Musetti em dois sets, parciais de 6-3 e 6-4, nesta segunda-feira (10), em Turim.

Finalista no ano passado neste torneio que reúne os oito melhores jogadores da temporada, Fritz lidera o Grupo Jimmy Connors, empatado com o espanhol Carlos Alcaraz, que derrotou o australiano Alex de Minaur em dois sets no domingo.

Contra Musetti, que faz sua estreia no torneio após a desistência de Novak Djokovic, Fritz mostrou ser um jogador melhor em quadras duras do que o italiano.

Ele teve dificuldades no terceiro game da partida, salvando quatro break points, mas depois quebrou o saque do italiano para fechar o primeiro set.

Lorenzo Musetti teve problemas com seu saque, cedendo um total de doze break points, mas precisou de apenas mais um para retomar a liderança no segundo set e selar a vitória em uma hora e 43 minutos.

A segunda jornada do ATP Finals será encerrada com a partida restante do grupo Bjorn Borg, entre o favorito local Jannik Sinner e o canadense Felix Auger-Aliassime.

